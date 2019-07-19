檢舉1600公斤過期海鮮 藍委為吹哨者抱屈「只拿7萬獎金像乞丐」

2019-07-19 12:02

〔記者陳昀／台北報導〕台南去年查獲一件黑心海鮮案，業者將過期海鮮更改日期標籤後賣給外匯餐廳，現場查扣1600多公斤海鮮。國民黨立委陳學聖今天出面踢爆，事後台南市衛生局僅對業者輕罰12萬元，吹哨者連帶只拿到7.2萬元檢舉獎金，卻換得失業、流離失所的下場，反觀新北市府另發給100萬元獎金，其他地方政府令人失望。

吹哨者今天出席記者會表示，該業者是無照加工廠，將過期海鮮解凍後浸泡藥水，提升蝦子的脆度、鮮度，再分裝販賣，這些台南市衛生局都有看到，最後卻只用貯存過期還先輕罰，態度隨便。

吹哨者說，工廠規模小，自己應該已被猜出吹哨者身份，很擔心家人安全，已經失業一年多，雇主看到他曾在涉案的工廠工作，都不肯用。

陳學聖表示，吹哨者只領到7萬元獎金，檢舉後卻被迫換工作、住家，食安英雄變得像丐幫，在等政府憐憫的獎金，吹哨者看到勇敢站出來的下場是如此，恐怕無人再願意冒險檢舉。

陳學聖指出，海鮮最重要就是新鮮，結果台南市政府衛生局重犯輕罰，反觀新北市政府，只要業者法院判決確定有罪，立刻發給吹哨者100萬元獎金，其他地方政府卻沒有，中央的角色又是什麼？中央的食安基金只作為行政庶務，不拿去獎勵，讓人看不下去。

衛福部食藥署企劃及科技管理組副組長張馨文表示，各地方政府確實會自己設定檢舉獎勵，台南市府依實收獎金給予最高比例60%。

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