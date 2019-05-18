「乳瑪琳」吹哨者處境艱困 桃市衛生局：檢舉獎金調至5成

2019-05-18 21:25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨立委陳學聖今天召開記者會指出，遠東油脂公司前年3月被查獲使用逾期、瑕疵原料製造「乳瑪琳」產品，業者至今還沒被實際罰到錢，檢舉本案的吹哨者卻已面臨失業、人身安全威脅等問題，甚至沒能領到分毫檢舉獎金，顯示食安法規、機制有嚴重漏洞。

對此，桃園市政府衛生局說，衛生局於2017年2月6日接獲民眾陳情後，即移送法務部調查局桃園市調查處，並於2017年3月8日進行稽查，現場未查獲陳情人所提使用工業硫酸情形，只有查獲使用逾期無水奶油及回收瑕疵、逾期乳瑪琳回填再製成多項產品，市府原裁處240萬元，後經衛福部訴願委員會撤銷處分，改裁處168萬元整在案。

衛生局說，有關檢舉獎金也會依據「桃園市檢舉違反食品衛生法規案件獎勵辦法」第5條規定，經桃園市衛生局公告為特定食品安全衛生事件，且檢舉人為該企業現職員工者，依案件情節輕重及相關行政訴訟流程確定後，將按罰鍰實收數25％至60％發給獎金，而本案目前正進行行政訴訟中，將待收到罰鍰後發給。

另方面，桃園市衛生局說，桃園市長鄭文燦已指示，為了落實內部檢舉的吹哨子條款，對於檢舉成案獎金將提高到5成，桃園市府也會另外加發獎勵金，衛生局也已研議修訂獎勵辦法，將於下個月食安保護基金諮議委員會討論後送桃園市政府，積極維護檢舉者權益並落實食品安全維護。

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