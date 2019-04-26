變賣黑心噁蛋賺億元 吹哨檢舉人：等9月只有10萬獎金

2019-04-26 12:02

〔記者陳昀／台北報導〕桃園元山蛋品涉嫌回收變質、發霉長蟲的黑心雞蛋再製變賣，去年8月經檢舉查獲後被依加重詐欺、食安法起訴，事隔9個月，當初檢舉的「吹哨者」A先生出面表示，業者不法所得達1億元、被裁處714萬元罰鍰，失業、到處搬家的自己卻只拿到10萬元檢舉獎金，政府完全是在欺騙，以後誰還敢出面檢舉？

列席的衛福部食藥署企劃及科技管理組法治科科長黃建隆回應，此案有2名「吹哨者」、已先各發給吹哨獎金10萬元，但檢舉獎金部分，依法必須等罰鍰金額、處分確定才能發給，加上業者提出行政救濟，必須要等後續行政程序走完。

國民黨立委陳學聖今天陪同A先生在立院召開記者會，A先生控訴，政府把「吹哨者條款」包裝得很華麗、稱最高獎金達400萬元，但自己檢舉後失業、四處搬家、身家安全受威脅，等了9個月只領到10萬元獎金，不但是最低標準，桃園市衛生局還同意讓元山分期付款，分3年多才能繳清。

A先生表示，案發後桃市衛生局、衛福部互踢皮球，他向桃園市長鄭文燦陳情，鄭回「會去了解」就沒下文，讓他對中央、市府完全失去信心，而拖了9個月才發10萬元，根本是污辱，這樣令人心寒的結果，以後誰還敢挺身而出當吹哨者？

陳學聖指出，元山過去再製黑心蛋品都是趁假日上工，每次稽查還會有人通風報信，導致查了17件只罰6萬元，而此案業者不法所得逾1億元、桃市府裁處714萬元，卻只發給10萬元檢舉獎金，對照台中發生的3起肉品食安案件，都拿到350萬元，態度明顯有落差，也讓身為桃園立委的他抬不起頭。

陳學聖說，政府自己賺到714萬元罰鍰，檢舉人卻只領到10萬元檢舉獎金，不是錢的問題，但桃園市政府這樣的態度，誰敢出面檢舉？難道要繼續放縱黑心食品？桃市府以預算不足為由發放低額獎金，實則一直在發放補貼、蓋小型建設，實在諷刺。

黃建隆解釋，依現行規定，重大食安案件除了會發放50%以上罰鍰的檢舉獎金，會加發10萬元到200萬元，若為現職或離職員工，可加發400萬元，但在裁處部分，依照「桃園市檢舉違反食品衛生法案件獎勵辦法」，必須經裁處罰鍰確定並收到罰鍰後，再按實收比例發給獎金，加上業者有權提起訴願、行政訴訟，雖然皆已被駁回，還是要把行政程序走完。

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