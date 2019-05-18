吹哨者好艱困 藍委批食安法規出問題

2019-05-18 12:42

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨立委陳學聖今召開記者會指出，遠東油脂公司前年3月被查獲使用逾期、瑕疵原料製造「乳瑪琳」產品，業者至今還沒被實際罰到錢，檢舉本案的吹哨者卻已面臨失業、人身安全威脅等問題，甚至沒能領到分毫檢舉獎金，顯示食安法規、機制有嚴重漏洞。

陳學聖今邀請遠東油脂案的吹哨者「A先生」現身說法，見A先生在炎熱天氣下仍以類似飛虎隊的造型現身，讓陳學聖忍不住感嘆，食安英雄本應被公開表揚，如今卻必須用這種方式現身。

陳學聖提到，距北海油脂一案發生已2年有餘，業者本應被重重懲處，但該案現在還在打行政訴訟，實際上還沒被罰到錢，反而是吹哨者得先面臨失業、人身安全威脅等問題，甚至被迫舉家搬遷，至今沒能領到一毛檢舉獎金。

陳學聖指出，依「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」，目前食安事件的檢舉獎金可分為兩種類型，其一是該法第4條所規定的獎金，必須等政府實收業者罰鍰後才能發放，但因業者提出行政救濟的程序漫長，而且還可以分期付款，對於吹哨者而言無疑是一種煎熬。

同法第5條所規定的第二種獎金類型，則是由地方政府自行編列預算，針對吹哨者於重大案件的檢舉內容與貢獻程度來即時核發。陳學聖表示，以前台中市長林佳龍為例，其任內針對雄勳、力勤、政豐3起食安事件，都分別迅速發出350萬元獎金，而財政充裕如桃園市政府，卻沒有給過食安吹哨者一毛獎勵，「除了規避責任，我不知做何解釋。」

A先生表示，現在吹哨者遇到的問題，是檢舉後通常只能選擇離開公司，若不離開，薪水、年終或升遷上都會受到影響，離開後也會因為是自願離職，領不到任何失業補助，目前政府對於吹哨者的照顧確實有點少，不但獎金發放不夠即時、透明，對人身安全的保護也不足。

A先生也強調，吹哨者是食安英雄，但當他們向政府部門詢問獎金的時候，卻常常被官員當成「丐幫弟子」，他們並不是在乞討，而是在詢問自己應得的獎金，希望官員能夠更加尊重吹哨者，也呼籲想當吹哨者的人再三考慮，「事情沒有你們想的那麼簡單！」

與會的衛福部食藥署副組長張馨文說，目前「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」第4條所規定的獎金，如果地方政府沒有自訂比例，吹哨者大概可領實收罰鍰金額的20到50%，而桃園市自己有訂定獎勵辦法，最高可以發給實收罰鍰金額的60%，只是因為遠東油脂案還在打行政訴訟，導致桃園市府還無法發放。

至於同法第5條的吹哨者獎金，張馨文說，目前桃園市並沒有訂定這一塊，但如果桃園市府以後有編列這個預算來發給獎金，都可以跟中央食安基金申請補助，而據她所知，桃園市衛生局也預計會在6月份開會討論如何處理檢舉獎金的問題。

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