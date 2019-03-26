水汙法「吹哨子條款」奏效 最高可獲千萬獎金

2019-03-26 17:47

〔記者劉力仁／台北報導〕104年2月水汙法修正，增訂企業員工揭露雇主不法（吹哨子條款），環保單位提撥部分行政罰鍰作為民眾檢舉獎勵金，自104至107年4年間，民眾申請獎勵金41件，核發獎勵金1600萬元，最高核發千萬獎金，為吹哨子條款實施後，核發最高獎勵金者。

環保署水保處簡任技正張莉珣表示，只要具體舉證，譬如違法排放的時間、地點、事實、照相、錄影等等，讓環保單位可以確認犯罪事實，環保單位就可從行政罰金額中，核發獎勵金。至於核發比例，各縣市政府規定不一，最高可達行政罰的六成。

環保署水保處長顏旭明表示，104年水汙法修正後「抓很大、罰很大、領很高、降很多」，迄今刑事罰金累積1.3億元、行政罰鍰15.7億元，追繳不法利得0.2億元，嚴重汙染河川長度從90年的13.2%大幅下降至107年的3.8%。

刑罰方面，偷排有毒廢水超標，不論有無排放許可證都視為犯罪行為，過去4年移送91案，罰金3995萬元，沒收犯罪所得1億3328萬元。

行政罰方面，非法偷排、稀釋、未正常操作廢汙水處理設施及放流水超標，罰鍰上限由修法前60萬元提升到2000萬元，累積罰鍰從修法前4年9.7億元提升到修法後4年累積15.7億元。偷排件數則從429件降至254件，明顯減少。

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