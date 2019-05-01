政院明將通過「揭弊者保護法」草案 保護吹哨者工作權

2019-05-01 22:06

〔記者李欣芳／台北報導〕為鼓勵公部門與私人企業的內部人員勇於檢舉不法，行政院明天召開的院會將通過法務部提報的「揭弊者保護法」草案，這項專法草案的重點包括保護揭弊者工作權、鼓勵內部人員檢舉，揭弊者將可減免法律責任，若為公益目的揭弊，則可免除洩密等責任。

這項草案鼓勵「吹哨者」勇於揭露不法，有效打擊政府與私人企業內部不法行為，立法目的在於提供安心吹哨的保護措施。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，揭弊者保護法草案對公私部門的揭弊行為都納入範疇，希望可以保護內部吹哨者免於恐懼、勇於揭弊，草案規定，揭弊者將可減免法律責任，並要保護其人身安全、保密身分，同時禁止對其有不利的人事措施，例如不能輕易開除等。

草案也將規範揭弊範圍，公部門著重在貪污等重大犯罪，私部門則涵蓋的範圍很廣，但主要是以公益揭弊為主，如環保、食安或金融弊端等，與民眾息息相關的項目都列入揭弊條款。

對於外界高度關注的「揭弊者保護法」草案，法務部廉政署去年底完成將公部門、私人企業合併訂立專法草案，提報行政院審查，盼鼓勵公私部門內部熟知詳情者舉發，並提出一刀斃命的證據，若為公益目的揭弊，可免除洩密等責任。

為保護揭弊者的工作權，確保揭弊者經濟生活不受影響，法務部規劃若在揭弊行為後工作受影響，機關主管或企業需證明是因其他正當理由對揭弊者調職或解職，否則將被認定違法。而若揭弊者遭受機關或公司降調、減薪、解職、懲處等不當對待，可依法請求回復。

據悉，由於政府的公部門或民間私人企業，都可能發生危害公共利益的不法行為，因此，政府要立法要對揭弊者的身分保密並保障其工作權，盼這項草案能建立一個反貪腐的機制。

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