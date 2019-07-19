丹娜絲才走低壓帶就來 8縣市豪大雨特報

2019-07-19 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，輕度颱風丹娜絲暴風圈已脫離台灣近海，但受到低壓帶影響，氣象局於基隆市、新北市、南投縣、嘉義縣市、高雄市、台東縣發布大雨特報，於屏東縣發布豪雨特報。

氣象局表示，低壓帶帶來暖濕、偏強的西南風，中南部及台東雨勢明顯且較為持續，屬於有陣雨或雷雨的天氣，並且容易出現局部大雨或豪雨，請留意短時強降雨、雷擊、強陣風等現象，其他地區雖然也有短暫的陣雨或雷雨，不過降雨的空檔會較多。溫度方面，南部高溫約30度上下，其他地方則可以來到32、33度以上，尤其大台北高溫可以來到35度左右。

氣象局提醒，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海有長浪發生機率，浪高可達4至6米，沿海空曠地區易有較強陣風，沿海風浪大，前往海邊活動請特別注意安全。

氣象局預估，週六（20日）仍在低壓帶環境內，持續吹著潮濕的西南風，南部地區仍有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也會有局部短暫降雨。週日至下週三（21日至24日）西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

空氣品質部分，19日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖地區為「普通」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 - 42 30 - 37 29 - 35 31 - 39

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法