外圍環流帶來15縣市豪大雨 又有低壓系統發展中！

2019-07-18 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，第5號颱風丹娜絲今天（18日）清晨5時中心位於鵝鑾鼻東南東方約320公里的海面上，持續往北通過台灣東部海面，受到颱風外圍環流影響，氣象局於新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布大雨特報，於嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣發布豪雨特報。

氣象局表示，今天颱風及其外圍環流影響，東半部地區有間歇性降雨，南部地區及中部以北山區也有局部降雨，南部山區午後降雨較明顯。溫度方面，各地高溫約31至33度。氣象局提醒，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海有長浪，浪高可達4至6米，民眾若前往海邊活動要特別注意。

颱風消息方面，第5號颱風丹娜絲今天清晨5時中心位於鵝鑾鼻東南東方約320公里的海面上，持續往北通過台灣東部海面，明天（19日）凌晨逐漸遠離台灣移至台灣北部外海，路徑仍有些不確定性。此外，目前菲律賓西側有另一低壓系統發展中，並有發展為熱帶性低氣壓的趨勢，未來有可能對台灣天氣造成影響。

空氣品質方面，18日北部、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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