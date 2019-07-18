小琉球潮間帶破壞嚴重 管制搶救最後淨土卻卡關

2019-07-18 23:35

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣小琉球島上潮間帶近年因為遊客爆增，致亂象叢生，若再放任不管，原本的金雞母恐被殺雞取卵，屏東縣政府日前委託在地自然人文生態景觀區專業導覽人員組成的觀光協會，管理被譽為最後一塊淨土的「肚仔坪」潮間帶，日前經過投票，決議管制遊客進入，讓潮間帶休養生息，卻引來部分居民不滿，連署陳情，措施也卡關。

屏東縣政府與交通部2015年會銜公告，杉福、漁埕尾、肚仔坪、蛤板灣及龍蝦洞等5潮間帶列為「自然人文生態景觀區」，並且共同出資由鄉公所聘人員進駐杉福、漁埕尾管理，但近期亂象層出不窮，擔憂潮間帶生態不再，縣府決定依《自然人文生態景觀區劃定作業要點》等相關規定，另將肚仔坪委由屏東縣琉球鄉自然人文生態觀光協會管理，日前該協會表決，以懸殊票數同意管制措施。

鄰國菲律賓曾封閉長灘島半年，不讓遊客登島，之後開放，回復宛如人間仙境，小琉球島上5個自然文人生態景觀區目前都多少有遊客進入，大量踩踏下，水族及海域生物受損嚴重，僅杉福及漁埕尾有同時間總流量300人的流量管制，其它3個潮間帶幾乎沒有管制，該協會擔憂最後淨土也步入後塵，盼能長期封閉，杜絕自然環境最大變數「人」的頻繁進出。

不過，此舉也遭誤傳為包括鄉民的所有人禁入，也引來部分當地民眾投票時的反對方不滿，有人認為會失去重要導覽地點而影響生計，日前也陳情，要求縣府在詳細調查物種後再決定採分時或分區管制，而非直接禁止所有人進入，因此原定7月就要上路的遊客管制措施喊卡。

該協會指出，肚仔坪的通道對遊客來說相當危險，遊客較少下，肚仔坪相對其它潮間帶所受破壞也較少，當地海星、海葵及貝類等都是小琉球潮間帶的代表性物種，希望以此作為保育起點，讓潮間帶生物休養生息再外溢，打造「種源庫」。

該協會強調，措施僅針對遊客禁入，表決前也都曾廣播請居民及解說員到場表達意見，認為還給肚仔坪時間及空間，才是最佳復育措施，但在縣府公告之前，會採同時間300人在內的流量嚴格管制，也喊話希望縣府能在盡速實施，而不是與其它潮間帶作結果可預見的管制。

縣府則回應，管制案本身都在預告階段，這個期間就是要蒐集地方各種意見，也了解大家都是為了永續，將持續向地方溝通，在生計及保育之間取得共識，讓下一階段的管制措施更為順利。

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