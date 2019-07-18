號稱「台中太平7期」 路燈壞8天修不好民罵翻

2019-07-18 20:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平新光重劃區號稱是「太平7期」，但新興里在新安街、樹德路一帶的路燈，10日晚上突然不亮後，至今已8天還修不好，到了晚上道路一片漆黑，影響附近上千戶的民眾出入，民眾罵翻不解為何這麼久還修不好？質疑台電效率太差，立委何欣純和新興里長鄭慧鋒今天要求台電儘快修復，讓民眾晚上有一條安全的路可走。

太平新興里長鄭慧鋒表示，里內太順路、樹德路、新安街和新興一街附近約25盞路燈，本月10日晚上突然都不亮，造成附近街道一片漆黑，因附近都是高樓大廈，出入民眾上千戶，到了晚上街道一片漆黑，車輛和行人通行都很不便、危險。

鄭慧鋒表示，發現後立刻通報區公所、台電，公所檢查後確認市府管養的管線沒問題，但台電獲報後清查了好幾天，卻遲遲找不出損壞的位置，里民不解號稱「太平7期」的重劃區，維修速度為何這麼慢？還有里民打電話質疑，難道要去總統府網站陳情才會修？真的很無奈。

鄭慧鋒並說，台電因無法確定損壞地點，一度建議以電線架空的臨時方式送電，但因之前新興二街，就曾發生類似狀況，結果架空電線一放就是2年，讓附近民眾罵翻，加上新安街近日就要進行路面刨鋪，擔心沒找出故障位置開挖搶修，等到路面封層後無法施工問題更難處理，才會希望台電趕緊找出原因修復。

立委何欣純服務處主任廖冏勳表示，這個區域路燈不亮已經7、8天，路燈是重要且基本的民生設施，在人口如此多的區域，出現路燈壞這麼多天還無法修復的情形實在不應該，要求台電確認故障位置後儘快修復。

台電台中區處市區巡修課長許維良表示，獲報後派人清查，但發現附近地下管線設置現況與圖資不符，造成清查故障位置困難，不過昨晚已經確認故障位置為新興一街和新安街口，將會儘快派工修復。

台電台中區處處長郭芳楠表示，因當初要求先架設臨時路線里長不同意，才會造成路燈持續多天不亮，今天已經派工進行修復，希望今晚就能恢復供電，未來將會和市府養工處建立機制，若發現路燈不亮時，由台電、市府施工人員共同會勘，一次釐清故障原因進行修復，避免因權責不明影響修復時效。

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