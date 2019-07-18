烏日玉闕朝仁宮 明年遶境確定了

2019-07-18 14:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日玉闕朝仁宫每年2、3月左右都會舉行至草屯敦和宮徒步行腳遶境，每年跟隨主神玄壇元帥武財神及天上聖母媽祖的信徒都有增加，曾有一位在日本公司任職的女信徒要到寮國談一筆生意，求媽祖及武財神保佑，出國後果真談成，而阿嬤求孫考上醫學院也如願，朝仁宫的靈驗，香火日盛。

總幹事林清松表示，明年的遶境已於6月份擲筊確定在3月28日至29兩日進行，將有來自各地信徒會一同參加。

烏日玉闕朝仁宫主神為武財神及媽祖，每年的2、3月會到草屯的敦和宮2天1夜徒步行腳遶境，來回要走52公里。

由於武財神及媽祖很靈驗，因此每一次遶境到霧峰及草屯交接的烏溪橋，台中及南投的市長及縣長都會自己親自或者派官員送駕或者迎駕，希望能保佑2縣市平安，人民健康幸福。

曾有一位阿嬤，在3年前參加遶境，向武財神及媽祖祈求讓她的孫子考上醫學院，若考上就連續3年參與遶境，並且擔任三十六執士的義工。

結果當年阿嬤的孫子果然考上醫學院，阿嬤年紀雖大，但遵守對媽祖及武財神的承諾，便連續3年參與2天1夜遶境且擔任志工的工作，烏日走至草屯，是不算短的行程，但阿嬤甘之如飴。

此外，一位在日本公司工作住在烏日的婦人，在5月中旬到玉闕朝仁宮拜拜，祈求她與寮國王室談的一筆生意能夠成功，結果果然談成功，婦人返回宮廟還願，感謝眾神的保佑。

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