如何冰火五重天？台南阿哲市長告訴你

為了宣傳WBSC U12世界盃棒球錦標賽，台南市長黃偉哲「不計形象」撩落去，分享市長的日常。 （擷自臉書「緯來體育台官方粉絲團」）

2019-07-18 13:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了宣傳WBSC U12世界盃棒球錦標賽，台南市長黃偉哲在鏡頭下放大絕，教球迷如何享受「冰火五重天」的夏熱快感，還有分享市長的日常，以及在球場上練操小跑步，不計形象「撩落去」！

黃偉哲日前才和蔡英文總統拍攝宣傳片，這次更穿上全套棒球服接受「神秘助拳人」的魔鬼特訓，還以一檔十挑戰台南在地少棒勁旅協進國小棒球隊。

他回憶年少時相當愛打棒球，成年後卻因工作繁忙，無法抽空練習，離棒球夢越來越遠，只好改當純粹的球迷，這次挑戰U12棒球，親自下場體驗小選手們的訓練，以更了解棒球選手的需求。

這支宣傳片中，「看到不一樣的黃市長」，用不服輸的大叔精神奮力揮棒為U12宣傳，而且結合台南美食魯肉飯、四神湯、肉圓、台南芒果冰，有球隊餐、還有球迷餐，其化身網紅親民宣傳，一點也不輸台北「阿北市長」（網友對台北市長柯文哲暱稱）。

U12世界盃少棒賽將於7月26日至8月4日在台南開賽，7月26日開幕首戰將由台灣隊迎戰古巴隊，兩隊都是棒球傳統強國，精彩可期。

台南市長黃偉哲為WBSC U12世界盃棒球錦標賽拍攝宣傳短片，結合台南美食。（擷自臉書「緯來體育台官方粉絲團」）

台南市長黃偉哲為WBSC U12世界盃棒球錦標賽拍攝宣傳短片，輕鬆搞笑。（擷自臉書「緯來體育台官方粉絲團」）

台南市長黃偉哲為WBSC U12世界盃棒球錦標賽拍攝宣傳短片。（擷自臉書「緯來體育台官方粉絲團」）

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