外圍環流影響 中南部、花東今晚起防豪大雨

2019-07-18 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風持續偏北遠離台灣，但受颱風外圍環流影響，今明各地皆有陣雨，包含中南部和花東都容易有局部大雨或豪雨。至於目前位於南海的低壓持續發展中，成颱機率雖不高，但水氣比丹娜絲更多，週六起至下週三天氣仍不穩定，預估將追隨「丹娜絲」從台灣東側北上。

南海低壓水氣更多 成颱機率不大

氣象局指出，丹娜絲颱風昨晚解除陸上颱風警報，並持續偏北遠離台灣，但在外圍環流影響下，今日北部、東半部有比較長時間的間歇性陣雨，南部、花蓮和台東山區午後也會有明顯熱對流發展，易出現局部大雨或豪雨。明日隨著水氣逐漸北抬，中南部和花東地區一整天也都會有局部大雨或豪雨。

至於目前位於南海的低壓，水氣預估比丹娜絲的環流還多，且有持續發展趨勢，可能增強成熱帶性低氣壓，預測將往北走到台灣海峽南部或南部陸地；由於沒有明顯的中心，路徑還不是很明確，但不管中心在哪，都要留意對流雲系碰到台灣陸地造成的較大降雨。至於低壓的成颱機率？氣象局則說若有成颱將是今年第6號颱風百合（Nari，南韓提供，前身為音譯「納莉」，目前改意譯），但目前來看成颱機率不大。

氣象專家吳德榮今日在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文也指出，目前位於呂宋島西方的「低壓中心」已前進巴士海峽，預測向東北掠過台灣南端，追隨「丹娜絲」從台灣東側北上。週六起至下週三丹娜絲及其外圍環流雖遠離，天氣仍不穩定，尤其在午後對流增強、機率提高，其他時間亦有局部短暫陣雨的機率。

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