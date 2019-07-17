丹娜絲掠過東台灣 18日停班停課資訊一覽（不斷更新）

2019-07-17 19:46

首次上稿 18:42

更新時間 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風「丹娜絲」持續逼近，氣象局在下午2點30分將陸上颱風警報範圍擴大，花蓮納入陸警範圍，由於丹娜絲颱風過去移動方向偏北北東，氣象局也將路徑持續往東修正，對南台灣威脅已經降低。氣象局已將恆春半島及屏東從陸上警戒範圍剔除，僅剩花東地區要留意。

以下為18日全台各縣市停班停課資訊，晚間將陸續更新：

【北部】

基隆市：22:00宣布。

台北市：22:00宣布。

新北市：22:00宣布。

桃園市：尚未宣布消息。

新竹市：20:00宣布。

新竹縣：最晚22:00宣布。

苗栗縣：20:00宣布。

【中部】

台中市：22:00宣布。

彰化縣：22:00宣布。

南投縣：20:00宣布。

雲林縣：21:00宣布。

嘉義縣：22:00宣布。

嘉義市：22:00宣布。

【南部】

台南市：正常上班、上課。

高雄市：20:00宣布。

屏東縣：尚未宣布消息。

【東部】

宜蘭縣：22:00宣布。

花蓮縣：22:00宣布。

台東縣：22:00宣布。

【外島】

澎湖縣：尚未宣布消息。

連江縣：尚未宣布消息。

金門縣：尚未宣布消息。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主

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