丹娜絲掠過東台灣 18日停班停課資訊一覽（不斷更新）

首次上稿 18:42
更新時間 19:46
〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風「丹娜絲」持續逼近，氣象局在下午2點30分將陸上颱風警報範圍擴大，花蓮納入陸警範圍，由於丹娜絲颱風過去移動方向偏北北東，氣象局也將路徑持續往東修正，對南台灣威脅已經降低。氣象局已將恆春半島及屏東從陸上警戒範圍剔除，僅剩花東地區要留意。
以下為18日全台各縣市停班停課資訊，晚間將陸續更新：
【北部】
基隆市：22:00宣布。
台北市：22:00宣布。
新北市：22:00宣布。
桃園市：尚未宣布消息。
新竹市：20:00宣布。
新竹縣：最晚22:00宣布。
苗栗縣：20:00宣布。
【中部】
台中市：22:00宣布。
彰化縣：22:00宣布。
南投縣：20:00宣布。
雲林縣：21:00宣布。
嘉義縣：22:00宣布。
嘉義市：22:00宣布。
【南部】
台南市：正常上班、上課。
高雄市：20:00宣布。
屏東縣：尚未宣布消息。
【東部】
宜蘭縣：22:00宣布。
花蓮縣：22:00宣布。
台東縣：22:00宣布。
【外島】
澎湖縣：尚未宣布消息。
連江縣：尚未宣布消息。
金門縣：尚未宣布消息。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主