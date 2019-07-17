陸警擴大至花蓮！丹娜絲颱風路徑偏東 中心登陸機率降低

2019-07-17 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風「丹娜絲」持續逼近，氣象局在下午2點30分將陸上颱風警報範圍擴大，花蓮納入陸警範圍，由於丹娜絲颱風過去移動方向偏北北東，氣象局也修正未來路徑，颱風中心可能從東北角掠過，不會直接登陸台灣。

根據最新的氣象觀測顯示，輕度颱風丹娜絲中心氣壓995百帕，今下午2點的中心位置在北緯19.1度，東經123.6度，即在鵝鑾鼻的東南方約420公里之海面上，七級風暴風半徑 150公里，未來將以每小時17公里速度向西北進行，颱風警戒範圍也擴大，除原來的屏東、台東、恆春半島外，花蓮也納入陸警的範圍內。

氣象局表示，輕颱丹娜絲目前結構呈高低層分離，強對流區位於低層中心的西側，未來颱風強度增強有限，但也因所處環境較為複雜，路徑預報之不確定性較高，明、後（18-19日）兩天颱風最接近台灣，各地受影響的程度視颱風路徑及強度而定，請留意最新颱風預報資訊。

由於過去一段時間丹娜絲偏北北東方向前進，氣象局也修正未來路徑，颱風中心可能從東北角掠過，不會直接登陸台灣；不過氣象局副局長鄭明典表示，丹娜絲本質是「季風低壓」，其強對流大多在外圍，近中心幾乎沒有強對流，以防災觀點來看，必須關注「強對流區」的移動，颱風中心的精確位置並不是那麼關鍵，民眾仍不能掉以輕心。

氣象局提醒，在南方的季風低壓內可能有其他低壓擾動發展，今明兩天就會成為熱帶性低氣壓，也不排除增強為颱風，若成颱將是今年第6號颱風「百合」（Nari，南韓提供，原名納莉）。

目前蘭嶼已觀測到平均風力7級、陣風13級的狀況，蘭嶼、綠島已宣布今晚停班停課；而受到丹娜絲外圍環流沉降影響，竹苗地區出現焚風現象，今（17日）最高溫前十名測站均破38℃，全都在竹苗地區，苗栗高鐵站最高溫高達38.7℃、銅鑼也有38.6℃，新竹峨嵋也達38.4℃高溫。

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