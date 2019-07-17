新北市府急更正！明是否上班上課今晚10點再說

首次上稿 16:51
更新時間 18:10
〔記者賴筱桐／新北報導〕丹娜絲颱風來襲，民眾關心明天是否放假。新北市政府表示，最遲今晚10點北北基同步宣布。
新北市政府表示，目前北部地區尚未列入陸上警戒範圍，因此北北基三縣市將密切聯繫，並視氣象局後續發布的颱風動態，確認是否發布明天（18日）停班課訊息，最晚於今天晚上10點前宣布。
另外，中央氣象局今天傍晚5點30分發布丹娜絲颱風北部海上颱風警報，新北市災害應變中心二級開設，各區公所同步開設。
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〔記者賴筱桐／新北報導〕丹娜絲颱風來襲，民眾關心明天是否放假。新北市政府表示，最遲今晚10點北北基同步宣布。
新北市政府表示，目前北部地區尚未列入陸上警戒範圍，因此北北基三縣市將密切聯繫，並視氣象局後續發布的颱風動態，確認是否發布明天（18日）停班課訊息，最晚於今天晚上10點前宣布。
另外，中央氣象局今天傍晚5點30分發布丹娜絲颱風北部海上颱風警報，新北市災害應變中心二級開設，各區公所同步開設。