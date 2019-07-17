丹娜絲颱風撲台 17日停班停課資訊一覽（不斷更新）

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更新時間：16:40
〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風「丹娜絲」過去移動方向偏北北東，氣象局修正未來路徑，預估颱風中心可能從東北角掠過，不會直接登陸台灣。而未來颱風強度增強有限，但因所處環境較為複雜，路徑預報不確定性較高，明、後（18-19日）兩天颱風最接近台灣，各地受影響的程度視颱風路徑及強度而定。
以下為17日全台各縣市停班停課資訊：
【北部】
基隆市：尚未宣布消息。
台北市：尚未宣布消息。
新北市：尚未宣布消息。
桃園市：尚未宣布消息。
新竹市：尚未宣布消息。
新竹縣：尚未宣布消息。
苗栗縣：尚未宣布消息。
【中部】
台中市：尚未宣布消息。
彰化縣：尚未宣布消息。
南投縣：尚未宣布消息。
雲林縣：尚未宣布消息。
嘉義縣：尚未宣布消息。
嘉義市：尚未宣布消息。
【南部】
台南市：尚未宣布消息。
高雄市：尚未宣布消息。
屏東縣：尚未宣布消息。
【東部】
宜蘭縣：尚未宣布消息。
花蓮縣：尚未宣布消息。
台東縣：綠島、蘭嶼今晚6時起停班停課。
【外島】
澎湖縣：尚未宣布消息。
連江縣：尚未宣布消息。
金門縣：尚未宣布消息。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網為準。