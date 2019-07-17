丹娜絲颱風撲台 17日停班停課資訊一覽（不斷更新）

2019-07-17 16:40

首次上稿：15:27

更新時間：16:40



〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風「丹娜絲」過去移動方向偏北北東，氣象局修正未來路徑，預估颱風中心可能從東北角掠過，不會直接登陸台灣。而未來颱風強度增強有限，但因所處環境較為複雜，路徑預報不確定性較高，明、後（18-19日）兩天颱風最接近台灣，各地受影響的程度視颱風路徑及強度而定。

以下為17日全台各縣市停班停課資訊：

【北部】

基隆市：尚未宣布消息。

台北市：尚未宣布消息。

新北市：尚未宣布消息。

桃園市：尚未宣布消息。

新竹市：尚未宣布消息。

新竹縣：尚未宣布消息。

苗栗縣：尚未宣布消息。

【中部】

台中市：尚未宣布消息。

彰化縣：尚未宣布消息。

南投縣：尚未宣布消息。

雲林縣：尚未宣布消息。

嘉義縣：尚未宣布消息。

嘉義市：尚未宣布消息。

【南部】

台南市：尚未宣布消息。

高雄市：尚未宣布消息。

屏東縣：尚未宣布消息。

【東部】

宜蘭縣：尚未宣布消息。

花蓮縣：尚未宣布消息。

台東縣：綠島、蘭嶼今晚6時起停班停課。

【外島】

澎湖縣：尚未宣布消息。

連江縣：尚未宣布消息。

金門縣：尚未宣布消息。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網為準。

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