「丹娜絲分身」獨立！擾動91W週五接近 中南部恐有明顯雨勢

2019-07-17 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風「丹娜絲」受呂宋島地形破壞，高低層結構嚴重分離，高層雲系越過呂宋島進入南海，南海「分身」經過今發展已獲得獨立的低壓擾動編號「91W」，有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至為颱風的可能性，明接力北上週五、週六（19-20日）恐為中南部帶來明顯雨勢。

原「丹娜絲」高層雲系與本體分離後，已經在菲律賓西側逐漸整合，現已獲得獨立的低壓擾動編號「91W」，91W今下午的位置在北緯17度、東經119度，即在中西沙島海面，向西北西緩慢移動；氣象局預報中心技正黃椿喜表示，不排除今明兩天發展為熱帶低壓，明後天開始往北移動，朝巴士海峽前進，但預估形成輕度颱風機會較低，若成颱將是今年第6號颱風「百合」（Nari，南韓提供，原名納莉）。

現丹娜絲颱風東西兩邊各有一個低壓擾動，擾動90W位於丹娜絲東側，天氣風險分析師吳聖宇表示，丹娜絲與東邊的90W有互相靠近的趨勢，未來可能會合併，並從東部近海北上，由於彼此牽引，丹娜絲整體路徑偏東，應該會離台灣陸地較遠一些。

而甫獲得獨立編號的91W位於丹娜絲西側，吳聖宇指出，其結構仍在發展，不是很穩定，垂直風切也比較大，能發展到什麼程度有待觀察，但大趨勢應該還是會北上往台灣海峽南部到福建沿海一帶靠近機會較高，若91W週五、週六北上帶來較強的西南風，中南部可能有較大雨勢發生。

臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，91W明天開始會有較明顯增強，有機會成為第6號颱風「百合」，因為導引氣流穩定，可能與丹娜絲接力從台灣西邊通過，無論走台灣海峽還是直接登陸西部，都會把南方整個水氣帶「拉進台灣」，提醒南部、東部民眾「降雨將非常可觀」。

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