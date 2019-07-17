抽水難敵降雨！東石第一公墓 又出現泡水奇觀

2019-07-17 15:29

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕以墳墓泡水聞名的嘉義縣東石鄉第一公墓，已經公告禁葬多年，並鼓勵鄉親遷走祖墳，但還是有不少墳墓未遷葬，這陣子連日下雨，第一公墓積水未退，又出現墳墓泡水奇觀。

東石鄉第一公墓因地勢低漥，遇雨或大潮就會泡水，每年清明節都會出現民眾涉水掃墓景象，水中掃墓成了東石奇特一景，後來中央補助設截水溝與抽水機，總算解決水中掃墓的窘況。

不過最近連續下了半個月的雨，而且雨勢還不小，致第一公墓抽水速度比不上降雨量，尚未遷移的墳墓又泡在水裡。

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