非法打工越南夫妻檔「消失」墓仔埔 幹員跟監心發毛

2019-07-06 10:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一對越南籍夫妻檔，持14天簽證來台後，非法滯留打工，但怕遭查緝，竟以公墓為家，在裡頭搭建的簡易工寮度日，被移民署苗栗縣專勤隊查獲；不過，幹員們對於夫妻倆在公墓內生活的大膽行為，也佩服「墓仔埔也敢住！」

苗栗縣專勤隊調查，這對越南籍夫妻檔，均持14天簽證來台，但107年12月入境後，就逾期居留在台，留在台灣，期間輾轉在中部多個縣市非法打工，多以協助山區農友種水果。

起初，夫妻倆為分開打工，但妻子因不捨丈夫獨自在環境簡陋陰森的卓蘭鎮第2公墓內工寮生活，也隨夫搬移入公墓，等待近期苗栗縣高接梨產季亟需採收人力，找尋工作。

苗縣專勤隊幹員，深知農耕人力需求，研判可能會有非法移工參與，遂到縣內各農作鄉鎮查訪，進而掌握到這對越南籍夫妻倆行蹤，加以查獲。

專勤隊長朱應龍表示，這對越南籍夫妻在公墓裡頭生活，估計約有半年，且隊員於起初為了跟監，多次跟著進入公墓裡，但「對方就消失不見了」，讓隊員也心毛毛的，後來於清晨天亮後，採取地毯式搜索，才加以查獲。

且這對夫妻倆居住的工寮簡陋，沒有水電，夜間也無法點燈，幹員們對於夫妻倆的膽子，也佩服不已「墓仔埔也敢住！」

朱應龍說，這對越南夫妻檔，現暫予受容等待遣返中，並再次呼籲國人，切勿心存僥倖、以身試法，貪一時之便僱用逾期外籍人士，如經查獲依法可罰15萬到75萬元，5年內再犯處可3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰鍰，得不償失。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法