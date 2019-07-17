丹娜絲來襲會不會放颱風假？各地最新風雨預報出爐

2019-07-17 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風「丹娜絲」持續逼近，今（17日）下午1點的中心位置在北緯18.9度，東經123.5度，即在鵝鑾鼻的東南方約430公里之海面上，七級風暴風半徑150公里，目前以每小時18公里速度向西北進行，首波警戒範圍包括台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東地區。

丹娜絲颱風路徑也北修，氣象局預估登陸台灣地點從宜花交界北修至宜蘭東北角，氣象局也在下午1點發布各地風雨預報，針對陸警範圍的風力預測，屏東從今下午到明（18日）晨的平均風力3-4級、陣風5-6級；恆春半島平均風力5-6級、陣風7-8級，明晨陣風8-9級；台東今下午至明晨平均風力5-6級、陣風7-8級，蘭嶼、綠島今下午至午夜平均風力7-8級、陣風9-11級，明晨風力轉強平均風力由7-8轉9-10級，陣風也從9-11級轉至11-12級。

各縣市未來24小時雨量預估，北北基、桃園、高雄平地約80毫米、新北、高雄山區有到150毫米可能性，新竹以南至台南地區雨量約50毫米以下，中南部山區80毫米，恆春半島以及宜花東雨量則有機會達150毫米，下次風雨預報發布時間為今下午4點。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

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