熱氣球太美！颱風攪局擋不住新人拍婚紗照

2019-07-17 10:36

［記者王秀亭／台東報導］「台東很美，熱氣球活動更美！」一對來自台中豐原的未婚夫妻，今天清晨起個大早，直奔鹿野高台熱氣球活動，準備拍婚紗照，未料輕颱丹娜絲攪局，熱氣球無法立球，兩人雖然失望，仍在大草原上拍下美照，下週還要再來一次。

台中新人楊上龍、黃宜婷今天清晨穿上美麗婚紗、西裝，準備要拍下熱氣球婚紗照，現場同樣等待熱氣球的民眾無不為這對新人獻上祝福，但是丹娜絲颱風逼近台灣，繫留體驗取消，熱氣球也無法立球，讓這對新人好失望。

新人失望之餘，仍不氣餒，向主辦單位表示，原本5月就訂好今天來拍婚紗照，可惜天公不作美，只好先拍空景，下週肯定要再來。

台東縣長饒慶鈴表示，熱氣球一直是最夢幻、浪漫的象徵，眾多色彩繽紛的造型熱氣球將鹿野高台打造成美不勝收的夢幻場景，不論是「浪漫求婚」、「婚紗攝影」，都能在熱氣球相伴下，編織於新人與情侶們的永恆時刻。

台東縣政府表示，經熱氣球飛行團隊專業評估，目前觀測 17日下午開始將明顯受到颱風外圍環流影響，東部將有雨，18日雨勢加強，19日颱風帶來影響更為直接，考量天候狀況及人員安全，17下午場，18、19日整天活動取消，20日上午場將於前一天觀察後再行公告。

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