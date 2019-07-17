嫌捷運吵是因為「第一次聽到」？台中人怒：蝦咪！

2019-07-17 08:09

〔記者唐在馨／台中報導〕台中捷運烏日到北屯線目前正在全線試車，但也引來數站民眾反彈太吵，市府全面檢討之餘，也透露依據施工單位台北捷運局的測量，其實「台北木柵內湖線比台中捷運吵」，台中人反應很吵，可能是過去沒有聽過捷運上路的聲音，「第一次聽比較不習慣」。

對此，台中市民反應「這是什麼說法？」交通局長葉昭甫表示，他當然不會認為理由是這樣，目前是捷運兩端的松竹站及烏日站民眾反應比較大，事實上也的確目前捷運烏日北屯線全線都是全罩式，只有頭尾兩端是沒有的，造成民眾發現聲音比較大。

葉昭甫說，當初會有這種情況，是因為捷運在十年前開始規劃興建時，松竹站周圍都是空地，烏日站也類似，但十年來松竹站大量開發，目前都是房子，烏日站也出現建物，市府已請北捷評估加蓋隔音牆等設施，目前松竹站評估大概要多2億的經費，烏日站還沒有評估，但交通局認為詳細的數字要整個再詳細評估過才能定案。

葉昭甫說，因為台中捷運是請台北捷運局施作，事實上依據北捷的測量，因為台中捷運的施作方式比內湖木柵線更先進，例如同樣是鋼軌，台中捷運是浮動式的，可以減噪音，因此北捷認為，台中捷運的噪音量其實比內湖木柵線還低，但畢竟過去捷運還沒有車體在跑，現在民眾第一次聽到，當然會覺得比較不適應，會嫌吵。

但站在交通局的立場，不會接受這是因為民眾不適應，第一次聽到等原因，因此相關的減噪作業已在評估，會把影響降到最低。

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