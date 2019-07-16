又有濫倒！宜縣蘭陽溪上游被倒200噸生雞糞 臭氣沖天

2019-07-16 14:31

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣一個月內發生4起外地廢棄物載入縣境偷倒，現在又傳出蘭陽溪上游河床，挖出長寬各10公尺、深度4公尺的坑洞，違法傾倒生雞糞，環保局估計傾倒數量約有200噸，已通知河床承租人出面說明並限期清除。

上個月起，外縣市垃圾陸續載到宜蘭縣偷倒，頭城鎮烏石港附近、冬山鄉第2公墓聯外道路、冬山鄉三奇村農路，先後發現被棄置壓縮成型及太空包裝家庭垃圾，另有一批載到員山鄉粗坑地區挖洞掩埋，亂倒及偷埋的廢棄物總量超過20噸。

事發之後，環保局派員攔查可疑車輛，攔下一輛滿載垃圾大貨車，已有4名偷倒行為人被收押，最近循線調查廢棄物來源，查出北部地區處理業者涉案，由檢方擴大偵辦。

此外，宜蘭縣環保局最近接獲通報，警方查獲貨車載運生雞糞到大同鄉偏遠山區，傾倒在南山中油加油站旁的蘭陽溪上游河川地，經過稽查，現場溪床被挖出大坑洞倒入生雞糞，瀰漫雞糞臭味。

涉案的貨運車黃姓司機說，生雞糞由三星鄉蛋雞場產出；查無縣府核准的雞糞清運聯單等證明文件，經過調查，挖洞河床所在地，由第一河川局放租給農民種植農作物，現場除了生雞糞，也有禽畜羽毛、斃死雞、雞蛋，不排除製作有機肥使用。

環保局認為，貨車違規載運生雞糞傾倒在河川地，違反廢棄物清理法、水污染防治法，已聯繫河川地承租人配合調查，同時要求自行清除恢復原狀。

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