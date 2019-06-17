15000公斤生雞糞台東闖關失敗 原車遣返屏東

2019-06-17 13:24

［記者陳賢義／台東報導］台東警方及環保局查緝違法載運生雞糞再傳捷報，今日凌晨再攔獲1輛來自屏東新園鄉養雞場的大貨車，由於司機無法出示載運許可，環保局當場開罰及要求原車返回，本月至今已攔獲4起違法案件，攔組63000公斤生雞糞進入台東，籲民不要挑戰公權力。

儘經台東縣政府三令五申宣示禁止生雞糞進入縣境，但就是有鐵齒民眾以身試法，今日凌晨1輛載滿15000公斤、500包生雞糞的大貨車，企圖闖越「天下第一關」、大武警分局森永所，警方和稽查人員聯手攔阻，開啟車斗覆蓋帆布，罪證確鑿。

司機指稱來自屏東新園鄉養雞場，路過台東欲載往至花蓮縣，卻無法拿出合格的清除處理許可證明及載運聯單，環保人員當場告發裁處6萬元罰單，並要求大貨車原車返回出貨地。台東縣環保局表示，6月起累計查獲4輛載運車輛，攔阻63000公斤生雞糞載運或經過或進入台東，籲業者千萬不要挑戰公權力，也提醒農民不要直接施用未腐熟生禽畜糞。

台東縣環保局提醒畜牧、運輸及販售業者，務必遵守相關法令規定，打擊污染行只會加嚴且持續；另也呼籲農友，農田不能直接施用未腐熟生禽畜糞，要腐熟完全後使用，而且一定要妥善覆土，如果造成污染、惡臭、孳生蒼蠅等情形，會依法裁罰6000元以下罰鍰。

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