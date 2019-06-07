台東縣府展現禁生雞糞入境決心 午夜攔截查獲2輛車

2019-06-07 15:18

［記者王秀亭／台東報導］台東近來蒼蠅增多，有民眾質疑換了縣長，對違規載運、使用生雞糞的取締變鬆散，台東縣長饒慶鈴為展現禁違規生雞糞入境決心，縣府聯合縣警局，昨天深夜至今天凌晨在南迴線布重兵，果然攔獲2輛大貨車，共違規載運2萬4000公斤生雞糞，分別告發裁處各6萬元罰緩。

饒慶鈴今天中午嚴正表示，縣府維護環境衛生、打擊汙染的決心絕不因換人執政而打折，近來生雞糞不當使用，已影響觀光，甚至是民眾生活品質，立刻指示環保局、農業處、衛生局及縣警局共同稽查不當載運使用生雞糞業者。

縣警局、環保局及農業處人員為從源頭稽查管制，昨天深夜出擊，在南迴線布兵查察，果然在接近午夜時分，陸續在達仁分駐所、森永派出所各攔下1輛載運生雞糞的大貨車。

2輛大貨車分別來自台南、屏東，各載運1萬1200公斤、1萬2800公斤生雞糞，環保局長謝清泉表示，當場予以告發外，若連續查獲3次，依廢棄物清理法第49條，考慮將車輛沒入，務必維護台東環境衛生。

謝清泉呼籲，縣府加強稽查違法載運生雞糞業者外，盼農民使用動物糞便作肥料都應覆土，不論使用何種肥料遭致蒼蠅孳生，有礙環境衛生整潔者，都可依廢棄物清理法開罰1200元以上、6000元以下罰鍰。

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