噁到爆！雨彈炸出「胡神」 南投、信義遭蒼蠅大軍攻佔

2019-05-23 18:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣近來受雨彈襲擊，除了路斷、農損，還有「胡神」湧現攻佔室內的「另類災情」，信義鄉農會梅子夢工廠不論辦公室、戶外攤販區，或是停車場，都能見到蒼蠅到處飛，黏蠅板上黏滿蒼蠅；南投市也有民眾目睹市區車輛滿布蒼蠅。大家紛紛把矛頭指向周邊農地使用生雞糞，大雨過後迫使蒼蠅飛到室內避雨，目前只能使用黏蠅板自救，等待蠅害過境！

信義鄉農會說，近期大雨過後，蒼蠅到處飛，梅子夢工廠裡辦公室，或是戶外攤販，都可見蒼蠅飛來飛去，許多民眾抱怨，工廠人員只能多放置一些黏蠅板，減少蒼蠅干擾情況。在地民眾則說，可能是附近農地使用生雞糞，才會在大雨過後，讓蒼蠅都飛出來避雨。

南投縣環保局說，蒼蠅危害不只在信義鄉，南投市、名間鄕也有，尤其當地郊區農地多用生雞糞，造成大量蒼蠅飛到市區，影響生活品質。

以往環保局在南投市、名間鄕的八卦山脈聯外道路，都有派員攔查從彰化載運到南投的生雞糞車輛，但業者近年也派人監看「反制」，雙方上演「諜對諜」，導致攔查成效有限。

現階段對於蒼蠅危害因應，則著重在終端的捕捉，像是提供捕蠅器給蠅害熱區的宮廟、學校，輔導養雞場在糞便施藥，減少蒼蠅孳生，同時在社區宣導勿用生雞糞，指導簡易捕蠅器DIY，避免周邊農地的生雞糞影響環境衛生，而攔查生雞糞車輛也會持續進行，盼多管齊下能降低「胡神」危害。

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