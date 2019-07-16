收集浪貓糞便 他發展成超夯婚禮小物

2019-07-16 13:11

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市的社會企業「養貓人家」收集浪貓的糞便製成「貓糞肥」，再無償提供小農作為有機肥，建立「人護貓、貓種菜、菜養人」機制，小農種出的茶葉則製為「貓便當茶」茶包，更是許多新人趨之若鶩的婚禮小物，販售所得再用於照顧中途之家的一百隻貓咪，透過永續的商業模式關注動保議題，獲新北市政府經濟發展局首屆「新北社企卓越獎」肯定。

「養貓人家」創辦人陳人祥說，多年前他利用存款投入流浪貓議題，做中途送養街貓、愛滋貓照護中途之家，也成立協會，後來希望突破「沒捐款就沒未來」的迴圈，首創台灣沒人做過的「貓糞肥」，讓貓咪養活自己。提供安全的貓糞肥給自然農法的小農，製作茶葉販售所得再做為中途之家所用，更希望這樣循環、自給自足的模式，能夠擺脫動保議題的沉重無力感，進而讓更多人願意關注動保議題。

陳人祥說，「養貓人家」在永和的中途之家「拼圖喵」約一百隻貓咪，每個月產出1.2噸的貓糞，再加進酵素、滅菌程序，可製作出1.2噸的貓糞肥，免費提供給種茶、玉米或葉菜小農改良土壤，讓作物更健康美味。

陳人祥更預告，今年將啟動線上募資，製作台灣第一份環保的「崩解式木屑砂」，消費者每買一包就捐出一公斤木屑砂給動保團體；另外也開發醬油，希望盡快促成收支平衡。

另外，另名獲獎者、三峽的社會企業「甘樂文創」旗下品牌「禾乃川」品牌總監姜雅蕙說，甘樂文創照顧約一百名三峽、鶯歌的弱勢兒少，透過經營食堂、文旅、策展等，提供青少年課後輔導、培養職業技能也提供實習機會，今年則希望經營旅遊住宿空間、「看三峽」品牌，集結在地職人和地方創生團隊，吸引更多人看見三峽之美。

新北市政府經濟發展局舉辦首屆「新北社企卓越獎」遴選，今天頒獎表揚10組新北優質的社會企業團隊，由新北市副市長吳明機今天在三重的「新北社企‧電商基地」頒獎表揚，獲表揚的社企涵蓋社會關注、動物議題、農產、文創、生活體驗和健康保健等議題。

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