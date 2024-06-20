北市創儲節能補助計畫加碼 增貼玻璃隔熱膜、低收入戶汰換冷氣

環保局擴大辦理2024年創能儲能及節能補助計畫，圖為士林區集合式住宅申請建置儲能系統。（台北市環保局提供）

2024/06/20 20:14

〔記者江采蓁／台北報導〕為落實節能減碳，台北市環保局今（20）日宣布擴大辦理2024年創能儲能及節能補助計畫，補助設置創儲能及節能設備最高金額提升為原來2倍；此外，新增補助住宅社區玻璃隔熱膜及低收入戶汰換1級能效冰箱與冷氣，社區、團體的節能項目則新增落地式箱型冷氣及電梯電力回生裝置。

環保局說明，創儲能及節能補助計畫對象增加為北市住宅（所有權人）、社區（管理委員會、管理負責人）、團體（已合法立案之私人團體）及低收入戶，擴大辦理後，住宅、社區及團體可單獨申請設置創能、儲能或節能設備；而為減輕室內空調負荷，新增補助住宅社區於建物張貼玻璃隔熱膜，每才（面積）上限補助250元，每戶／社區補助上限3萬元；補助低收入戶每戶最多汰換1級能效冰箱及冷氣各1台，冰箱補助上限1萬5000元、冷氣補助上限2萬5000元，未達者依購置金額全額補助，申請期間即日起至10月31日或經費用罄止。

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此外，社區、團體的節能項目則新增落地式箱型冷氣及電梯電力回生裝置，補助額度仍不超過建置總經費49%，住宅申請案每案補助上限由50萬提高至100萬元，社區及團體補助上限也由300萬元提高為600萬元，申請期限至9月30日或經費用罄止。

環保局表示，民眾可郵寄或親送申請文件（含計畫書），申辦問題可撥打諮詢電話02-2758-5209，計畫申請補助相關資訊已公告於台北市環保局官網，歡迎民眾上網查看及下載相關表件。

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