交通部每月開「道安記者會」 公布中央、各縣市道路安全數據

李孟諺今天視察台鐵公司行控中心。（台鐵公司提供）

2024/06/20 19:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕行政院院會將在明天（21日）舉行，交通部說，之後每個月月初將由部長李孟諺舉行道路安全記者會，公布中央政府和各縣市政府各項道安數據，以及道路改善施工進度。

李孟諺預計明天在行政院報告交通部針對道路安全的具體行動措施，除了持續強化與地方政府合作，加速完成各亟需改善路口，現行道安記者會也將有所精進。

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根據交通部規畫，未來每月初將由李孟諺親自召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度，同時也會增加道安資訊公布頻率，以週為單位，由次長召開記者會宣布。

期盼透過各項精進措施，確保中央及地方共同加速推動各項改善工程，盡全力維護行人及全體用路人通行安全。

另外，李孟諺今天也到台鐵公司的行控中心視察，他說，台鐵行控中心掌握台鐵整體行車調度，且須與相關單位溝通協調及緊急應變處理，必須24小時輪班相當辛苦，也期許台鐵列車準點率要達成97％年度目標。

台鐵公司說，台鐵行控中心對於整體準點率管控具有舉足輕重的角色，近年透過辦理各項行車設備改善、汰換計畫及引進新型車輛，持續提升服務品質；另也將列車準點率納入公司重點評估指標，列車準點率從2019年的90.97％，逐步提升到去年的95.98％，今年目標為97％。

台鐵公司說，滾動式檢討誤點原因，由於列車誤點原因多為車輛故障、號誌故障、ATP故障、工程慢行等，會加速辦理新車汰換計劃、電務智慧化提升計畫、ATP改善計畫及優化時刻排點等措施。

李孟諺說，由於現有設備在2003年建置，已使用超過20年，他提醒台鐵公司應依規劃期程完成中央行車控制系統更新，並導入新的科技提升效能，以提高列車調度效率，達到改善準點率的目標。

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