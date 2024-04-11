蘇花安等宜蘭5項重大交通建設 交通部：2032年起陸續完成

立法院交通委員會11日考察宜蘭縣交通建設，交通部長王國材（中）率員報告。左為宜蘭縣籍立委陳俊宇，右為立委吳宗憲。（記者蔡昀容攝）

2024/04/11 16:21

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕立法院交通委員會今天（11日）考察宜蘭縣交通建設，交通部說，2032年起，以兩年為區間，完成至少一項重大建設，包括蘇花安、國5銜接蘇花改、鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭、台62線延伸案。縣府反映，鐵路高架計畫的地方配合款，高達104.25億元，負擔沉重，盼中央全額補助。交通部回應，可協助縣府爭取行政院專案協商，經費可能無法全免，但有調整空間。

立法院交通委員會考察宜蘭交通建設，交通部、縣政府於縣議會一樓簡報室簡報，立委陳俊宇、吳宗憲、黃建賓等人與會出席。

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交通部長王國材說，宜蘭是北部與東部間的樞紐，現有許多重大交通建設規劃；交通建設是延續性的，會把工作交給下一任接續執行，預計2032年完成蘇花安和國5銜接蘇花改，2034年完成宜蘭至羅東鐵路高架化，2036年完成高鐵延伸宜蘭計畫，2038年完成台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城。

交通部鐵道局報告，宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，路線長15.85公里（含宜蘭市已高架的4.23公里），將四城站南端到冬山站北端的鐵路高架，消弭9處平交道，並新增「宜蘭新站」與高鐵站共站，現於綜合規劃及環評階段，爭取6月通過環評審查。

縣政府說，鐵路高架計畫總經費491.03億元，地方配合款占104.25億元，但宜蘭縣每年重大施政計畫財源僅14.9億元，光是鐵路高架配合款就占約7年，負擔沉重，也會排擠其他宜蘭縣計畫性建設，盼交通部比照前例台中市，由中央全額補助。

鐵路局回應，台中市的鐵路高架案在相關要點發布前提出，有其時空背景；其他鐵路高架案，都依據要點，地方須負擔配合款；不過，曾有向行政院爭取專案協商的案例，經費雖無法全免，但有調整空間，建議縣府提案協商。縣府允諾，會盡快與鐵道局討論並提案。

高鐵延伸宜蘭計畫，路線長60.6公里，建12座橋梁、10座隧道，最長隧道長8公里；路線從南港車站出發，避開翡翠水庫集水區，於宜蘭縣政中心附近設置高鐵宜蘭站，與台鐵宜蘭新站共站，現於二階環評階段，爭取2025年底通過。

國5銜接蘇花改計畫，全長約7.1公里，起點是國5蘇澳交流道，終點為蘇花改東澳端，讓往東車流不必下蘇澳市區，改善市區假日雍塞交通，平日可節省5分鐘車程，假日可省15分鐘車程，現於環評階段。

台62延伸線計畫，起點是瑞芳台62線16公里處，終點為國道5號頭城礁溪路段，替代台2線，改善北宜貨運路線，目前是爭取可行性報告通過階段。

另外，縣府交通處報告，國5增設冬山交流道（北入南出匝道），現正可行性評估，但銜接蘇花改完成之後，也會出現南入北出的需求，建請南入北出匝道納入銜接蘇花改計畫，不過交通部認為，蘇花改計畫已經啟動，較難變更。

縣府也爭取新闢宜蘭B聯絡道員山延伸段道路。現有的台7線壅塞，但兩側民宅多，拓寬不易，縣府規劃「換線」，縣道190線（原宜蘭B聯絡道）拓展延伸至員山，為新的台7線，建設計畫現審議中，盼中央能全額支應。交通部說，若換線成省道，可向中央爭取補助，但要由行政院定奪。

立法院交通委員會11日考察宜蘭縣交通建設，交通部於縣議會簡報室，報告宜蘭縣各項重大建設進度。（記者蔡昀容攝）

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