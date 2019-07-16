高鐵慶會員破百萬 7/22限量推2500組兩人同行同享半價優惠

2019-07-16 12:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司為慶祝高鐵TGo會員人數突破百萬，將於7月22日推出「兩人同行同享半價」專案車票優惠，高鐵公司表示，會員於活動當日晚間10點30分至11點30分登入會員帳戶，即可購買2張7月23日至8月18日，相同日期、區間與車次的的標準車廂對號座半價車票；半價車票限量2500組，每位會員限購1組。

高鐵公司表示，欲參加活動的民眾，必須加入TGo會員並開通帳戶，才能獲得活動資格，符合資格的TGo會員則須登入帳戶，於活動時間內至「兌換專區」的「車票換購」頁面，選擇「百萬感動百萬美好，兩人同行車票半價」優惠選項後，填妥起訖站、日期、車次，並立即完成線上付款。

台灣高鐵TGo會員於106年10月26日推出以來，至今年6月8日，會員人數突破百萬大關。高鐵公司表示，TGo會員購票乘車，凡進出站記錄完整且無退票記錄之車票均可累積點數，每消費20元即可累積1點，各票種均可累積；每會員帳號一日累積點數上限1500點，當年度累積點數須於次年度12月31日（含）前使用完畢，逾期點數將歸零。除紅利點數外，TGo會員還可享受會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。

高鐵公司表示，TGo會員累積的點數除可兌換車票或折抵票款，還可在「高鐵假期」網站折抵行程款項，所有「高鐵假期」行程均可折抵，「搭高鐵．遊台灣」最高再省300元。此外，TGo會員於9月30日前，更可享每月1張指定車次88折優惠（疏運期間不適用）。

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