U12世界盃棒球賽將開打 小英扮「投手」投球...

2019-07-16 11:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣加油！U12世界盃棒球賽將在台南開打了！總統蔡英文為球賽拍宣傳短片，片中場景之一在總統府廊道，蔡英文扮「投手」投球，台南市長黃偉哲扮「捕手」接球，場景快速轉到另個畫面，「一秒到位」，黃偉哲成功接到球！

宣傳短片除了「神乎其技」宣傳效果，還不忘「置入行銷」，一大盤台南愛文芒果也入鏡 為台南城市形象宣傳加分。

網友按讚留言「哇～小英總統開幕要來嗎？那我趕快去訂票」、「我的男女神一起拍影片，台灣最棒台灣加油！」、「顧台灣、護民主，唯一支持蔡總統繼續連任」。

台南市長黃偉哲今（16）日在臉書PO上這支宣傳短片，球賽將於7月26日至8月4日在台南開打，臉文宣傳推票，就打出「總統牌」廣告，小英總統為U12加油，「快跟辣台妹、偉哲一起進球場為台灣加油吧！」邀請全台各地喜好球賽、想為台灣加油的朋友，一起進球場觀賽。

臉書文末特別加註「助英台 蔡英文 Tsai Ing-wen」「台灣拚第一」「台南紅不讓」「我們與冠軍的距離」

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