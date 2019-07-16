芒果長黑斑不能吃嗎？消化科醫師與營養師這麼說

2019-07-16 08:50

〔記者王俊忠／台南報導〕最近在網路與通訊軟體上很多民眾互相流傳芒果外觀如有黑點就不能吃的訊息，甚至還說有人吃了有黑點的芒果後身體不適送醫。對此，台南市立安南醫院消化科醫師蔡坤峰指出，原則上芒果長黑斑還是可以吃的。

蔡坤峰醫師表示，芒果皮含有多酚氧化酶類，運輸過程中若受到擠壓，或儲存當中經過冷凍，其果肉細胞受到破壞，細胞內酚類物質會氧化成褐色的醌類物質，而在外皮上出現黑色斑點，這種情況被稱作為芒果褐變，這些變異僅侷限在果皮表面，果肉是沒有問題的。

其他狀況如芒果罹患炭疽病或黑斑病，分別感染特定病原真菌及細菌在果實表面造成黑點。蔡坤峰說，只要表皮損傷不要太嚴重或傷及果肉，是可以食用的；但若是表皮損害嚴重而果肉也已受損或腐敗，為避免感染及衛生安全考量，則建議不要食用。

安南醫院臨床營養科王儷瑩組長表示，芒果或是香蕉等水果，含有多酚類氧化酶和酚類，所以表皮受損時，這類物質會開始產生反應，並在氧氣的作用下，變成黑色物質。如果芒果黑斑只是長在果皮，沒有深入到果肉裡，只要清洗乾淨，把皮剝掉，還是可以吃的。

但如芒果出現較大面積的黑點，並且果肉也有腐爛情形，這樣的芒果就建議丟棄、不食用。王儷瑩說，以營養師觀點，建議有糖尿問題的患者小心選用芒果，依照營養師建議份量食用以免血糖飆升。在保鮮上，營養師強調因為芒果生長於熱帶及亞熱帶地區，一般在10℃左右即出現冷害，高溫會加速其腐爛，密封又易變質出現異味，買回家後最好立即吃完或冰存冰箱、但冰存不要超過3天。

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