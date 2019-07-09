台南山區芒果進入盛產期 宅配大戰開打...

2019-07-09 08:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南芒果進入盛產期，而結合便捷的寄送服務，已是農民主動行銷的新趨勢，商機無限，宅配大戰正熱鬧開打，玉井山區的公、民營業者就多達7家，競爭激烈，當地郵局還推出到府收件，客源激增，預估今年處理量可突破百萬斤，創歷來新高。

楠西、玉井與南化等區，是全市前3大芒果產地，相當知名，收成期間，通路的拓展很重要，有助於穩定市場價格；透過宅配服務，在行銷上，農民可以主動出擊，建立個人品牌，永續經營。

各宅配業者除了到府收件之外，設置的集貨據點，也都湧現裝箱的芒果，整理後，準備運上車寄送，作業人員忙碌不已。

力拚民營宅配業者，玉井郵局4年前開始搶攻芒果寄送的市場商機，並提供到府收件的服務，節省農民奔波、載運的時間，深受好評，客戶逐漸成長。

郵務稽查張明弘表示，宅配量從一開始的4000件，到去年已超過3萬件，進步相當迅速，若目的地在都會區，今日收取後，隔天中午之前就能到貨，以效率來提升服務品質。

今年因芒果盛產，張明弘預估本月中旬開始進入宅配的高峰期，收件數上看5萬，總重量會有百萬斤之多，業績在創紀錄。

張明弘說，每年5月底開始收件，持續到8月底，為了提供更精確的服務，芒果宅配啟動前，他會先市場調查，預估產量後，進行人員配置、運輸路線規劃等協調，讓作業更順利。

張明弘提到，每年宅配的芒果品種，會隨著採收時間有所變化，6月份是土檨仔、金煌與玉文等，7月以愛文居多，8月則為慢文。

張明弘強調，為了建立信譽，宅配讓農民更嚴格分級，注重品質，對於增加收益也有幫助。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法