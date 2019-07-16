熱炸！17縣市發布高溫資訊 熱低壓估週四最接近台灣

2019-07-16 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕今（16）日清晨金馬地區有濃霧發生，中午前各地大多仍可維持多雲到晴的天氣，午後中南部地區及各地山區會有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，受熱帶性低氣壓或颱風外圍沉降影響，各地高溫炎熱，除宜蘭及離島，氣象局持續對全台17縣市發布高溫資訊，其中雙北及高雄、台東為橙色燈號，包含花東縱谷、大台北盆地及西半部近山區平地易出現36度以上高溫，其他地區高溫也都普遍在33、34度以上，尤其中午前後紫外線指數容易達到過量或危險級，民眾外出請留意防曬，戶外活動也請多補充水分。

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓16日凌晨2時的中心位置，在鵝鑾鼻東南東方約950公里的海面上，向西北西進行，有發展為輕度颱風的趨勢，未來將由西北西轉西北的方向朝巴士海峽接近，週三（17日）進入巴士海峽後，太平洋高壓將逐漸減弱，路徑仍有很大的不確定性，以目前預報路徑顯示，有可能影響到台灣南部的海域，預估週四及週五是此熱帶性低氣壓或颱風最接近台灣地區的時間，至於對陸地的影響程度，還需視太平洋高壓減弱的程度而定，請留意氣象局發布的最新氣象資訊。

空氣品質部分，今日各地大多為多雲到晴的天氣，受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升；熱帶性低氣壓逐漸接近，環境風場轉為偏東風，風速增強，東半部及大台北地區水平擴散條件良好，桃園以南位於背風面，擴散條件較差；東風過山產生下沉氣流，北部空品區垂直擴散條件可能稍轉差；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，北部及竹苗空品區局部區域短時間可能達「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓或颱風，將以西北西轉西北的方向朝巴士海峽接近，週三（17日）進入巴士海峽後路徑仍有相當程度的調整空間，不過就目前資料顯示有機會以較為接近台灣的方式北上，甚至不排除直接影響台灣地區，請留意氣象局的最新預報資訊。

週三開始受到熱帶性低氣壓或颱風及其外圍環流影響，東半部及南部將先轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其花東降雨持續容易出現局部大雨，其他地區仍是多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，新竹至台中受偏東風過山沉降影響，有36、37度高溫發生的機率；週四、週五（18日、19日）預計將是熱帶性低氣壓或颱風最接近台灣的時候，屆時降雨範圍將擴大，除花東仍有局部大雨外，南部也有局部大雨，而其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，至於各地影響的程度仍要視最後的路徑而定，請留意氣象局的最新預報資訊。

週三至週五沿海風浪大，基隆北海岸、東半部、南部及恆春半島沿海有長浪發生機率，請避免前往海邊活動。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 28 ~ 35 28 ~ 33 27 ~ 33

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