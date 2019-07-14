台北花東極端高溫估破37度 中南部時雨時晴

2019-07-14 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕今（14）日西南風持續影響，迎風面的中南部沿海地區天氣變化快速，時雨時晴，下雨時有時雨勢會較明顯，其他地區為多雲到晴的天氣，午後山區有熱對流發展造成雷陣雨的機率，但因太平洋高壓仍偏強，午後雷雨範圍和量值不至於太大。

台東高溫紅色燈號 各地紫外線過量

溫度方面，各地炎熱，即便在清晨氣溫也有27至29度，高溫更是普遍在33度以上，特別提醒大台北地區、花東縱谷及台東南側容易出現37度以上高溫，其中台東因有連續出現38度以上高溫的機率，氣象局發布紅色燈號，請特別注意，各地紫外線指數容易達到過量或危險級，戶外活動請多補充水分並做好防曬措施。

此外，台灣北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動及海上作業請注意安全。

空氣品質部分，今日環境風場為西南風，北部空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度可能偏高；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖主要為「良好」等級，由於風速稍減弱，局部地區短時間可達普通等級，中部及雲嘉南沿海地區仍須留意地表揚塵影響空氣品質；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，下週一、下週二（15、16日）各地悶熱，尤其大台北地區、花東縱谷及台東南側易出現35度以上高溫；全台大多為多雲到晴的天氣，午後山區及近山區有局部短暫雷陣雨。

下週三（17日）太平洋高壓開始減弱，菲律賓附近低壓帶逐漸北抬，為天氣轉折期，花蓮、台東及恆春半島開始有斷斷續續的降雨，其他地區為多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

下週四至下週六（18日至20日）低壓帶北移至巴士海峽到台灣一帶，大氣環境不穩定，東半部地區及南部地區有局部短暫陣雨，北部、中部雲量也偏多，午後雷陣雨機率提升，提醒大家這段時間外出記得攜帶雨具，隨著水氣增多，出現極端高溫的機率降低，但不下雨時仍稍感悶熱。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 37 27 ~ 35 28 ~ 34 27 ~ 33

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