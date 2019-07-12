花東高溫恐飆破36度 各地留意午後雷雨

2019-07-12 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（12日）中南部降雨減少，其他地區多為多雲到晴，此外氣象局指出，今天花蓮縣縱谷、台東縣溫度恐達36度以上，民眾須注意補水防曬。

氣象局表示，今天凌晨在嘉義、台南一帶有出現一波較大雨勢，但整體而言降雨已減少許多，午後在內陸及山區則易有對流發展帶來短暫雷陣雨。其他地區天氣大多為多雲到晴，中午過後北台灣可能出現短暫雷雨，花東則偏向於山區附近，午後在北部、東北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，各地高溫普遍在32至34度左右，花東縱谷及台東南側有局部36度以上高溫發生的機率。

氣象局預估，週六至下週四（13日至18日）隨著太平洋高壓增強，水氣較少，風向仍以西南風為主，中南部降雨有逐步縮小至沿海地區的趨勢，並以清晨至上午為主，至於其他地區則為午後山區附近雷陣雨的天氣型態。

空氣品質方面，12日北部空品區位於下風處，污染物易累積，局部地區短時間可達「普通」等級。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區主要以「良好」等級為主。

國際都市氣象：

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