還要爆熱3天！週日全台夯番薯 雙北、花東恐飆破37度

2019-07-13 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕明（14）日各地炎熱，即便是清晨也有27到29度，高溫普遍更在33度以上，紫外線指數易達「過量級」、「危險級」，提醒民眾外出多補充水分，勤加防曬。晴朗、炎熱的天氣將延續到下週二（16），下週三（17）才有機會轉變。

中央氣象局預報，受到西南風持續影響，迎風面的「中南部沿海地區」天氣變化快速，時雨時晴，且雨勢較明顯；「其他地區」為多雲到晴的天氣，「山區」午後熱對流發展可能造成雷陣雨，但因太平洋高壓仍偏強，午後雷雨範圍和量值不至於太大。

天氣風險公司指出，晴朗、炎熱、高溫的天氣會延續到下週二，下週菲律賓東方海面上有低壓擾動發展，下週三之後接近台灣，但影響台灣的程度還有待觀察，提醒民眾持續更新氣象資訊。

溫度方面，明天北部27至37度，中部26至35度，南部25至34度，東部27至35度，外島地區27至32度。特別提醒「大台北地區、花東縱谷及台東南側」容易出現37度以上高溫，其中台東因有連續出現38度以上高溫的機率，氣象局發布「紅色燈號」，請民眾特別留意。

紫外線方面，台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖達「危險級」，15分鐘以內的曝曬下可造成皮膚、眼睛的傷害；其他地區為「過量級」，促成傷害的曝曬時間為20分鐘內。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，竹苗、中南部、宜花東、外島地區主要為「良好」等級，但因風速稍微減弱，局部地區短時間可達普通等級，中部及雲嘉南沿海地區須留意地表揚塵；北部空品區（北北基、桃園）為「普通」等級。

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