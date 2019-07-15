今持續炎熱台北花東上看36度 各地留意午後雷陣雨

2019-07-15 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕今（15）日各地大多還是多雲到晴的天氣，不過由於水氣開始增多，午後雷雨相較今天將有所增加，各地山區及近山區平地午後都有機會出現局部短暫雷陣雨。

低氣壓不排除成颱 發展有待觀察

溫度方面，天氣持續炎熱，各地高溫普遍在33、34度以上，尤其花東縱谷、台東南側及台北容易出現36度以上高溫，氣象局也持續對台北、花蓮、台東發布高溫橙色燈號，各地紫外線指數也都容易達到過量或危險級，戶外活動請多補充水分並做好防曬措施。

空氣品質部分，今日各地擴散條件佳，空氣品質以良好為主；環境風場為西南風，北部空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度可能偏高；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級，由於風速稍減弱，局部地區短時間可達普通等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

天氣方面，菲律賓東方海面的低氣壓，未來有增強為熱帶性低氣壓的趨勢，甚至不排除有發展為輕度颱風的機率，惟其增強發展的時間仍須視其環流結構調整進一步觀察。

週二（16日）各地大多仍是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，其中南部由於風向關係，午後雷雨有機會從山區擴展至沿海地區，至於其他地區則以山區附近為主。

週三至下週日（17日至21日）熱帶系統將通過巴士海峽進入南海，之後朝廣東方向前進，台灣附近水氣增多，大氣環境趨於不穩定，東半部及南部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，至於中部以北出現午後雷雨的機率也會提高，特別提醒，週三、週四預計將是此熱帶系統離台灣較近的時候，花蓮、台東及屏東降雨時間拉長並有局部大雨發生機率，請多留意。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 27 ~ 34 27 ~ 33 27 ~ 34

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