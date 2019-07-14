盛夏炎熱！週一高溫上看36度 颱風丹娜絲最快明生成

2019-07-14 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日全台各地天氣持續炎熱，高溫上看36度，各地留意需午後雷陣雨，至於目前位於菲律賓東方海面的低氣壓，氣象局預估最快週一發展成第5號颱風丹娜絲。

中央氣象局預報，明日全台各地的天氣持續炎熱，普遍上多雲到晴，但由於水氣增多，午後雷雨的發生機率也將有所增加，各地山區、近山區平地都有出現局部午後短暫雷陣雨的可能。

天氣風險公司表示，目前在菲律賓東方海面的低氣壓，將沿著太平洋高壓邊緣，向西移動，預計週三途經呂宋島再移至巴士海峽，不排除日後發展成颱風的可能，下週全台的天氣，將視此低氣壓的距離，而有不同程度的影響。

氣象局稍早表示，不排除今天將此低氣壓增強為熱帶性低氣壓，該系統最快明後兩天就會增強為輕度颱風，今年第5號颱風丹娜絲（Danas，菲律賓命名），估後天生成機率最高。

溫度方面，明日全台各地高溫，普遍落在33、34度以上，其中花東縱谷、台東南側及台北地區，高溫更是上看36度以上。紫外線方面，明日除了花蓮縣、台東縣、澎湖縣，以及台南市達「危險級」，全台地區皆為「過量級」。

空氣品質方面，明日全台各地由於天氣多雲到晴，加上午後各地有局部短暫雷陣雨，因此擴散條件佳，空氣品質以良好為主，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級，但由於風速稍減弱，局部地區短時間可達普通等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法