麻豆文旦產量 今年預估減產1成

2019-07-15 16:34

〔記者楊金城／台南報導〕台南農改場、麻豆區農會會勘麻豆柚園著果率，推估今年麻豆文旦產量比正常年平均產量減約1成，今年成熟期也提早，估計8月上旬就可以開始陸續採收。

農委會主委陳吉仲今年3月巡視麻豆文旦園時，開支票承諾首度辦理麻豆文旦大果收購600公噸（100萬台斤），麻豆區農會最近完成受理柚農先登記，文旦大果收購數量100萬台斤達標，收購價尚未定，而去年麻豆農會以1台斤10元收購大果10萬台斤。

農糧署南區分署長姚志旺、麻豆農會總幹事孫慈敏說，藉由麻豆文旦大果收購加工，次級品不要進入市場，可穩定麻豆文旦市場價格。

台南市種植文旦約1千公頃，年產值超過15億元，其中麻豆栽種文旦面積828公頃最多，台南第二大文旦產地在下營。

今年麻豆文旦柚花因開花延遲，花期參差不齊，一度讓柚農擔心影響產量的著果率不好，目前文旦果大多已長到如壘球般大，著果率還不錯，生長不錯。

台南農改場副研究員、柚子專家張汶肇說，前年和去年因無颱風，麻豆文旦豐收，今年依各產地柚園著果率估計文旦產量減少近1成，且因柚農加強管理栽培，成熟期提前，8月上旬就能開始陸續採收，8月中旬盛產。

今年中秋節是在9月13日，節氣「白露」在9月8日，文旦採收向來在白露前，柚農說，採收期提前，可紓解白露過於接近中秋的銷售壓力。

貿易商最近也已和麻豆果樹產銷班第一、第三班洽談採購麻豆文旦外銷。

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