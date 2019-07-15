玩具串起台、港兩地情 港生化身孩子王同樂

2019-07-15 13:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕暑假到了，新北市玩具銀行推出各式活動，吸引親子同樂，來自香港浸會大學的學生志工自製繪本，結合香港與台灣風土民情特色開發新遊戲，例如類似宜蘭搶孤的民俗活動，教孩子如何搶「平安包」，當「包山王」、「包山后」，小孩幾乎個個玩瘋了。

來自香港浸會大學5名學生志工關樂瑤、黎綺婷、梁靖、林珈希和黃庭琛，從今年6月起到新北玩具銀行實習，除了在物流中心協助整理、清潔玩具外，更與新北最「蝦趴」（台語）的2輛行動玩具車走訪偏區服務，最遠到烏來與當地原住民同歡，雖然語言與文化有差異，卻藉著玩具媒介意外融合，也鬧出許多笑話。

另外，港生隨著玩具行動車載運木球池到深坑區衛生所服務，帶領慢飛天使共浴木球池，進行早期療育，小朋友踩著木球行走訓練平衡感，促進感覺統合發展，社區民眾也在木球遊戲中，綻放燦爛笑容。

5名學生志工返回香港前，在新北市玩具銀行「玩聚窩」舉辦成果發表會，將1個半月來的服務點滴製成短片，港生林珈希表示，看到原住民阿公、阿嬤玩玩具，再遠的路程都好想再去一次。黃庭琛則說，懷念慢飛天使手握木球叫姐姐、一起跳香港童謠「小茶壺」的可愛萌樣。

成果發表會中，港生化身為愛麗絲，搭配繪本說故事帶領大小朋友一同暢遊香港，牆上一張張照片，全是港生們的熱忱與愛，現場闖關活動融入香港元素，有家喻戶曉的港式小吃「雞蛋仔」，還有類似台灣宜蘭搶孤活動的「搶包山」，拿到越多包子就可以當「包山王」、「包山后」，吃了平安包就能得到平安。

另外，現場有縮小版的「林村許願樹」，港生關樂瑤說，在香港每逢重大節慶，人們會到大樹下許願，用紅紙寫上願望，再繫上橘子往樹上拋，拋得越高願望就會實現，有家長寫上，希望反送中遊行快結束，帶小孩去香港玩。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法