北橫探險節登場！ 親子共遊玩瘋惹

2019-07-15 00:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市今夏最刺激的「北橫探險節」，13、14、20及21日一連兩個週末於北橫沿線景點角板山、小烏來、拉拉山、嗄拉賀溫泉等地火熱登場！首週於復興區角板山舉辦適合親子共遊的「部落很忙」主題闖關活動，邀請民眾挑戰套木馬、推酒杯等遊戲闖關成為部落勇士；在小烏來戲水區推出消暑的「湧入前線」活動，提供恐龍造型的泳具，吸引親子在盛夏一起享受北橫清澈、透心涼溪水及水上活動。

市府觀光旅遊局14日晚上統計，「北橫探險節」活動登場首週，角板山入園人數達4300人次，小烏來戲水區2天的入園人數約7800人次，兩個園區的遊客數均較平常成長約一倍。

13、14日在角板山園區推出的「小小跑酷營」，邀請國小三年級到六年級與爸媽一起向專業教練學習超酷炫的跑酷基本動作，激發大小朋友內在的探險魂，首週有50對親子挑戰；「部落很忙」主題闖關活動，讓大人、小朋友一起體驗原民射箭、搗麻糬等活動，並挑戰套木馬、推酒杯等遊戲努力闖關成為部落勇士，參與人數約500人。

7、8月配合暑假天天開放的小烏來宇內溪戲水區，由於這2天氣溫熱到爆，在艷陽高照下，親子到此享受安全的親水樂趣，主辦單位現場提供20隻小恐龍造型的泳具，讓小朋友爭相搶玩。

「北橫探險節」於20、21日推出角板山小小跑酷營、宇內溪溯溪活動、巴陵吊橋高空彈跳，目前溯溪、高空彈跳報名熱烈，即將額滿，有興趣報名民眾把握機會！另有10組免費「雙人冒險婚紗照高空彈跳體驗」活動，也還有名額，凡於今年1至8月完成結婚登記的新人，都有資格參加此特別企劃活動，活動訊息可至桃園觀光導覽網搜尋 「北橫探險節」查詢。

其中，報名參加「溯溪之旅」並體驗者，即有機會抽中香港雙人來回機票+KKDAY香港溯溪體驗-馬大溪降，成功挑戰「高空彈跳」的民眾，即有機會抽中澳門雙人來回機票+KKDAY俯瞰澳門美景-澳門旅遊塔門票 空中漫步體驗大獎。

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