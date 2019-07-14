台東「孩子的書屋」創辦人陳爸告別式 副總統哽咽追悼

2019-07-14 13:56

［記者陳賢義／台東報導］台東「孩子的書屋」創辦人陳俊朗（陳爸）7月4日因心肌梗塞過世，今在住家舉行告別式，副總統陳建仁抵東頒發褒揚令，提及從女兒口中得知惡耗，數度哽咽難以言語；陳建仁表示，陳爸陪伴了所有孩子，讓孩子們展翅高飛，且在任何時候都能看到他對弱勢兒童的付出，及「愛、無所畏」的精神。

從陳建仁手中接下褒揚令，陳爸的兒子表情肅穆，但為父驕傲神情藏不住。陳建仁讚許陳爸一路陪伴孩子們，永不放棄，而且在陳爸的照顧下，這些孩子有光明的希望，有無限美好的未來。20年來陳爸散盡了積蓄，自編教材教導孩子，也讓孩子們從困苦當中學會成長，且學得謀生的技能，更重要的是學到怎麼做一個良善、謙卑、孝順，而且願意為別人服務的好人。

陳建仁表示，陳爸照顧了14個部落和社區，有9個書屋，陪伴了上千名的孩子，讓家裡不溫暖的孩子能夠在書屋當個寄居蟹，等到心智成熟以後再回家；陳爸不但為偏鄉的孩子提供避風港，讓孩子好好長大，而且永遠有第二次學習的機會，20年來陳爸在台灣社會撒下很多翻轉偏鄉孩童命運的希望種子，這些種子讓我們可以看到偏鄉的孩子，還是有無限的希望和美好的未來，當許多書屋照顧的孩子在未來有能力付出的時候，相信他們一定會學習陳爸「愛、無所畏」的精神，毫無畏懼的邁向人生的道路，而且照顧別人，讓台灣向上提升，形成一個慈悲的、善良的正向力量。

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