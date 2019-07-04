「孩子的書屋」陳爸驟逝 教育部長難過PO文致敬

2019-07-04 21:51

〔記者林曉雲／台北報導〕「孩子的書屋」創辦人台東「陳爸」陳俊朗今天驟逝，引發震驚和關注。教育部長潘文忠今晚在臉書發文，對陳爸的離世表達難過，也感謝陳爸對教育的付出，致上最深的敬意。

潘文忠表示，剛剛得知一個令他相當難過、不捨的事，創辦「孩子的書屋」的陳俊朗「陳爸」在今日離開人世。

陳爸在1999年回到台東創辦「孩子的書屋」，這裡是許多孩子放學後第二個家，書屋除了幫助孩子解決課業上的問題，帶領孩子有一技之長外，更重要的是陪伴，他讓來到孩子的書屋能有熱騰騰的晚餐吃、可以自在分享心事，這樣的付出與堅持不曾停下，20年來，他照顧了14個部落、社區，陪伴上千名孩子，在台東、嘉義都成立了據點。

潘文忠並引述陳爸在媒體訪談曾提到：「書屋一直是濟弱扶貧的。它的緣起，其實只是路見不平，只是這刀一拔，就找不到放下的理由了。」問他如何堅持下去，他說「孩子找到成就感與價值，就是我最大的動力。」

潘文忠也肯定，陳爸20年來對偏鄉與部落無私奉獻，實際地了解孩子需要，身體力行地去關懷、陪伴，希望能夠透過教育，讓每一個孩子都能有更豐富的生命故事。所以他想在這裡（臉書），公開對這位教育工作者陳爸致上最深的感謝與敬意。

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陳俊朗 300多個小孩的爸

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