從開酒店到課輔教育家 孩子的書屋「陳爸」傳奇成追憶

2019-07-04 21:39

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣「孩子的書屋」創辦人、人稱「陳爸」的陳俊朗今天因心臟問題猝死，享年55歲。「陳爸」僅高中畢業，曾開過酒店、情趣用品店，卻在20年前徹底轉型，成為推動少年課後教育，這段傳奇成為令人追憶的故事。

陳俊朗家住台東市建和里，他少年時的同學劉文等說，陳家的庭院就是書屋的起點，20年前，陳爸就在庭院為放學的村落小孩課輔，如今這個庭院卻搭起靈堂，孩子們永遠看不到陳爸了！

書屋人員說，陳爸一直有在運動，最近身體也沒有特別異樣，但早上9點，覺得心臟部位有不尋常疼痛，準備去就醫，但在門口彎腰穿鞋，還沒出門就不支倒地，現場有CPR急救，救護車也很快趕到，但到院前就無呼吸心跳，搶救後10點多宣告死亡，遺體已送回家中治喪。

陳俊朗1964年出生，年少到今勤練武功及健身，曾開過情趣用品店，後來為了自己的小孩，走入學校成為故事爸爸，竟就此轉型，在庭院幫放學後的村落孩子課輔，也教功夫、彈吉他、補功課，人數從2人增加到10多人，後來成立建和書屋，又往外設點擴充，成立「孩子的書屋」基金會，目前常態有300多位課輔學生。

他曾經舉債辦書屋，2017年為藥商拍攝疼痛藥品廣告，加上募款挹注，書屋運作步入正軌。

陳俊朗鼓勵孩子勇於追尋挑戰，教他們划獨木舟，還舉辦划舟環島，讓孩子們建立自信、擴大視野。更值得一提的是，他還成立「黑孩子工班」，讓大孩子們跟著志工，利用糯米、石灰、泥土、木屑等調和的泥漿，真正蓋起一棟土磚房，當作「青年書屋」，更鼓勵孩子們組樂團、開咖啡館等多角化行銷。

書屋發表聲明說，「陳爸一路始終堅持、帶領著書屋的夥伴，遇到挫折不曾放棄過，在震驚與萬般的不捨裡，終究還是要放手，相信陳爸的一生已圓滿」，由於陳爸生前已培養接班人，未來運作沒有問題。

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