富樂夢學園 8年助5000童免費學英文

2019-07-14 13:09

［記者劉婉君／台南報導］台南市富樂夢教育基金會「夢想起飛」專案，8年多來已幫助5000位弱勢學童免費學習英文，今年共有台南市及高雄市湖內區77名學童結業，結業典禮上，學生們以英語發表感言，用學習成果感謝基金會創辦人沈坤照伉儷與學園老師們的愛心陪伴。

「夢想起飛」專案每年幫助1000名國小學童免費上英語課，今年的結業式共有近130名畢業生與家長出席，人數達歷年新高。就讀聖功中學高中部的校友黃芝柔，也在典禮上分享自己的經驗，自富樂夢學園開辦即參加免費英語課輔，直到國中畢業，富樂夢成為她的另一個家，讓父母不用擔心補習費，自己也因而能以英語連結世界，提高國際觀。

典禮上還頒發優秀獎給成功國小劉子琦、西門國小鄭旭恆、忠義國小林依璇，高雄湖內區文賢國小校長梁正宏鼓勵學生，日後學習富樂夢「富而好禮，樂善好施，幫助大家夢想啟航」的精神，回饋社會。畢業生家長賴俊達、吳沛聰也感謝沈坤照致力推廣英語教育，孩子們在活潑的氣氛中學習英語，讓他們感受到孩子的改變，敢說肯問，單字量也提升許多。

現年84歲的沈坤照表示，他小時候接受日本教育，出國做生意因為不懂英文吃了很多虧，為了提升台灣下一代競爭力，才發願推動雙語教育。

富樂夢基金會與近50所國小合作，提供弱勢家庭子女免費英語課輔資源，為支持2030台灣邁向雙語國家政策，今年並擴大開辦4至6歲的親子英語，讓孩童從遊戲中培養對英文的興趣，也增進家人之間的情感，歡迎有興趣的親子報名參加。

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