熱帶低壓成形！專家：有成颱可能、通過台灣南方機率高

2019-07-14 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕原先位於菲律賓東方海面的季風低壓已經增強為熱帶性低氣壓，由於周邊環境適合發展，有機會再增強為颱風，若成颱將是今年第5號颱風「丹娜絲」（Danas，菲律賓提供，經驗之意），各國氣象單位模擬，這系統有機會在週三（17日）前後接近台灣，必須密切觀察。

根據日本氣象廳的觀測顯示，菲東海面的季風低壓今（14日）已發展為熱帶性低氣壓，天氣風險分析師吳聖宇指出，這個系統雖然還未成熟，但也已經有點雛形出來了，有機會增強為颱風，未來大致沿著太平洋高壓邊緣往巴士海峽方向前進，通過台灣南方後再繼續撲向廣東沿岸一帶機會最大。

吳聖宇提醒，這個熱帶系統週三、週四最靠近台灣，其北半圈環流將影響台灣天氣，而影響大小仍要觀察其靠近的程度，週五遠離台灣，不過這個系統會為台灣帶來偏南風中，可能延續到週末（20-21日）台灣附近的天氣都不穩定，容易有下雨的機會。

這個熱帶低壓若成颱會是今年第5號颱風「丹娜絲」，天氣粉絲團「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，其影響程度大小將視距台遠近而定，還需2、3天觀察後才會明朗，不過「台灣颱風論壇」強調，可以確定的是，週三至週五（19日），其水氣會為東部、南部帶來降雨。

中央氣象局表示，週三太平洋高壓開始減弱，菲律賓附近低壓帶逐漸北抬，週四至週六（18～20日）低壓帶北移至巴士海峽到台灣一帶，大氣環境不穩定，東半部地區及南部地區有局部短暫陣雨，若該系統發展起來，對於降雨的分布和強度將有所影響，請多留意最新天氣資訊。

氣象局預報員張承傳表示，若太平洋高壓這幾天明顯減弱，該系統就會離台灣接近，若高壓勢力仍強，熱帶系統將與台灣保持一定距離，因此具體影響台灣程度仍要視高壓強弱而定，按照目前模式預測，週三、週四東半部及南部受其外圍環流影響，將有短暫陣雨發生，中部以北影響不大，但要留意午後雷陣雨。

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