這3條道路明起開放通行 紓解松竹路與昌平路車流

2019-07-14 11:42

〔記者張菁雅／台中報導〕北屯區第14期市地重劃工程多數工區已完工並完成驗收，台中市政府建設局分區開放重劃區內道路，其中，崇德十路二段、豐樂一街及昌平東六路將自明（15）日下午4時起開放通行。建設局今日表示，這3條道路通車後，將可有效疏解松竹路與昌平路車流及改善地方交通。

建設局表示，第14期市地重劃工程除了第6工區、公園景觀標（全區簡易綠美化）及配合都市計畫變更新增豐樂路北側土地工程持續施工外，其餘各工區皆已完工並完成驗收。

建設局指出，先前由於台電公司與重劃區內纜線陸續遭人大量偷竊，道路路燈照明及交通號誌未能正常運作，導致無法開放道路供民眾通行；經市府協調台電優先針對重劃區遭竊纜線重新進行布纜，日前已開放第3工區豐樂路及昌平東七路附近部分道路。

建設局長陳大田表示，昌平東六路（崇德十八路至環中路）、豐樂一街（昌平路二段至環中路）、崇德十路二段（豐樂北二路至環中路）也完成路燈供電照明，經相關單位履勘確認相關路燈及號誌皆正常運作後，明日早上9時起至下午4時陸續完成道路阻絕設施遷移，4時起開放通行，將可有效疏解松竹路與昌平路車流及改善地方交通。

陳大田也說，其他已完工工區目前完成電纜修復工程招標，將儘快開工修復後，分區陸續開放區內道路通行，以提供更為便利、優質的道路服務品質。

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